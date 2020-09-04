Статистика ПЕК України на 04 вересня 2020 року

З початку місяця в Україні вироблено електроенергії 1,16 млрд кВт год., що на 11,5% більше від плану та на 4,4% більше, ніж минулого року.

Інформує Міністерство енергетики України.

Найбільше електроенергії виробили АЕС України – 577,3 млн кВт год, або 49,8% ТЕС та ТЕЦ виробили 402,5 млн кВт год та мають частку 34,8% в балансі електроенергії країни;

ГЕС та ГАЕС – 62,6 млн кВт год , або 5,8%;

ВДЕ – 99,9 млн кВт год, або 8,6%;

Блок-станції – 15,9 млн кВт год, або 1,4%.

На атомних станціях у роботі 10 із 15 атомних енергоблоків, 5 блоків перебувають у плановому ремонті.

Країна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду.

Запаси палива становлять:

вугілля на складах – 3 млн тонн, що на 2,15 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (359 %);

мазуту – 46,6 тис. тонн, що на 14,2 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (144 %).

газу у підземних сховищах – 25, 6 млрд куб. метрів, що становить 139 % проти відповідного періоду минулого року.

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