Статистика ПЕК України на 04 вересня 2020 року

Обновлено: Сентябрь 04, 2020. Тэги: , , , , ,

Статистика ПЕК України на 04 вересня 2020 року

З початку місяця в Україні вироблено електроенергії 1,16 млрд кВт год., що на 11,5% більше від плану та на 4,4% більше, ніж минулого року.

Інформує Міністерство енергетики України.

Найбільше електроенергії виробили АЕС України – 577,3 млн кВт год, або 49,8% ТЕС та ТЕЦ виробили 402,5 млн кВт год та мають частку 34,8% в балансі електроенергії країни;

ГЕС та ГАЕС – 62,6 млн кВт год , або 5,8%;

ВДЕ – 99,9 млн кВт год, або 8,6%;

Блок-станції – 15,9 млн кВт год, або 1,4%.

На атомних станціях у роботі 10 із 15 атомних енергоблоків, 5 блоків перебувають у плановому ремонті.

Країна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду.

Запаси палива становлять:

вугілля на складах – 3 млн тонн, що на 2,15 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (359 %);

мазуту – 46,6 тис. тонн, що на 14,2 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (144 %).

газу у підземних сховищах – 25, 6 млрд куб. метрів, що становить 139 % проти відповідного періоду минулого року.

Читайте у «Терміналі»: Міненерго: Ми переходимо до другого етапу впровадження Енергетичної стратегії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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