У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт для погашення боргів Укрнафти

Разом із колегами зареєстрували законопроект, який має вивести «Укрнафту» з багатомільярдних боргів.
Написав у Фейсбуці народний депутат Сергій Нагорняк.
У законопроектах 3004-а та 3005-а ми пропонуємо конкретний алгоритм дій для розв’язання цієї багаторічної проблеми «Укрнафти», повідомляє депутат.
Якщо дуже коротко:
спочатку Нафтогаз отримує 32,3 млрд грн за постачання газу на умовах ПСО, визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,8 млрд грн. Потому Нафтогаз має сплатити Укрнафті за 2,06 млрд куб. м газу, поставленого у 2006 році (15,1 млрд грн) та авансовий платіж за газ майбутнього видобутку (24,1 млрд грн). З цих коштів Укрнафта погасить 10,4 млрд грн податкового боргу, 8,7 млрд грн штрафів та 11,5 млрд грн пені (всього 30,5 млрд грн).
Таке розв’язання проблеми допоможе державі вже цього року:
- отримати чистий прибуток у розмірі 10,3 млрд грн;
- покращити баланси обох активів (Нафтогазу і Укрнафти);
- розблокувати виробничу та інвестиційну діяльність Укрнафти.
Раніше «Термінал» писав, що наглядова рада «Укрнафти» уклала контракт із головою правління Гезом.