У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт для погашення боргів Укрнафти

Обновлено: Сентябрь 04, 2020. Тэги: , , ,

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт для погашення боргів Укрнафти

Разом із колегами зареєстрували законопроект, який має вивести «Укрнафту» з багатомільярдних боргів.

Написав у Фейсбуці народний депутат Сергій Нагорняк.

У законопроектах 3004-а та 3005-а ми пропонуємо конкретний алгоритм дій для розв’язання цієї багаторічної проблеми «Укрнафти», повідомляє депутат.

Якщо дуже коротко:

спочатку Нафтогаз отримує 32,3 млрд грн за постачання газу на умовах ПСО, визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,8 млрд грн. Потому Нафтогаз має сплатити Укрнафті за 2,06 млрд куб. м газу, поставленого у 2006 році (15,1 млрд грн) та авансовий платіж за газ майбутнього видобутку (24,1 млрд грн). З цих коштів Укрнафта погасить 10,4 млрд грн податкового боргу, 8,7 млрд грн штрафів та 11,5 млрд грн пені (всього 30,5 млрд грн).

Таке розв’язання проблеми допоможе державі вже цього року:

  • отримати чистий прибуток у розмірі 10,3 млрд грн;
  • покращити баланси обох активів (Нафтогазу і Укрнафти);
  • розблокувати виробничу та інвестиційну діяльність Укрнафти.

Раніше «Термінал» писав, що наглядова рада «Укрнафти» уклала контракт із головою правління Гезом.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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