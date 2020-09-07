2020-09-07: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 42,18 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,13%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,22 доллара за баррель, потеряв 1,38%.

Как пишет «Investing.com», нефть дешевеет в понедельник на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco (SE: ) снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд — на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy — на $0,9 за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель.

«Саудовская Аравия опускает цены на нефть, и это вызывает опасения, что мировой спрос является неустойчивым», — отмечают аналитики CBA.

Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

«Рынок считает цены Saudi Aramco справедливыми, — говорит глава азиатских операций нефтетрейдера Vitol Group Майк Мюллер. — Есть и те, кто хотел бы более значительного снижения».

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник составляет $42,2 за баррель, что на $0,46 (1,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,41 (3,2%).

Фьючерсы на на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,26 за баррель, что на $0,51 (1,28%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,6 (3,9%).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% — максимальными темпами за три месяца, WTI — на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости в ряде стран, в том числе, в США и Индии, пишет Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.