2020-09-07: Україна накопичила у ПСГ вже 26 млрд куб. м газу

Обновлено: Сентябрь 07, 2020. Тэги: , ,

2020-09-07: Україна накопичила у ПСГ вже 26 млрд куб. м газу

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 5 вересня збільшився до 26,069 млрд куб. м.

Про це свідчать дані ТОВ “Оператор ГТС України”.

За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 87,71 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.

При цьому в даних за 5 вересня вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Читайте в «Терміналі», за 8 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 12,5 млрд куб. м газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 30% (на 2,9 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це також на 63% перевищує середній показник у 2016-2019 роках.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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