2020-09-07: Україна накопичила у ПСГ вже 26 млрд куб. м газу

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 5 вересня збільшився до 26,069 млрд куб. м.
Про це свідчать дані ТОВ “Оператор ГТС України”.
За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 87,71 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.
При цьому в даних за 5 вересня вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.
Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Читайте в «Терміналі», за 8 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 12,5 млрд куб. м газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 30% (на 2,9 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це також на 63% перевищує середній показник у 2016-2019 роках.