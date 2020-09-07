Білоруські НПЗ припинять постачання нафтопродуктів через Литву

Білоруські НПЗ можуть розпочати експорт нафтопродуктів через північно-західні термінали Росії, припинивши постачання в порт Клайпеди (Литва).
Про це повідомляє Argus за інформацією учасників ринку.
«Нафтопродукти білоруських виробників можуть бути експортовані через Висоцьк і Усть-Лугу (обидва – Ленінградська обл.) в разі досягнення домовленостей між сторонами», — йдеться у повідомленні.
За інформацією Міненерго уряди Білорусії й РФ опрацьовують такий план.
Однак, за інформацією учасників ринку, прибутковість постачання білоруського ресурсу через російські термінали тоді була нижче приблизно на $ 10/т в порівнянні з відвантаженнями через порти країн Балтії, попри знижку в розмірі 50% до тарифів на перевезення нафтопродуктів з Білорусії на припортові станції Жовтневої залізниці дороги, що діє до кінця 2025 року.