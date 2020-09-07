Нефть подешевела после заявления Саудовской Аравии

В понедельник цены на нефть упали после того, как Саудовская Аравия снизила октябрьские цены на черное золото.

Передает Investing.

В 07:00 по восточному времени (11:00 по Гринвичу) фьючерсы на американскую упали на 1,8% до $39,07 за баррель, в то время как мировой эталонный подешевел на 1,6% до $41,96 за баррель.

в минувшие выходные снизила октябрьские отпускные цены на нефть сорта Arab Light для поставки в Азию, что стало самым большим сокращением цен на крупнейшем региональном рынке, начиная с мая.

Это произошло в тот же день, когда новые данные из Китая показали, что крупнейший в мире импортер сократил в августе свои закупки нефти, воспользовавшись падением цен в начале лета для крупных закупок.

Кроме того, вторая волна COVID-19 в Европе и продолжающееся распространение вируса в Индии — двух других крупных импортерах — также оказывают давление на цены.

Нефть марки WTI упала на 7,5% на прошлой неделе, что стало ее крупнейшим недельным cнижением с июня, поскольку продленные праздничные выходные в честь Дня труда символически положили конец вялому летнему сезону поездок.

Ранее «Терминал» писал, что с 1 сентября Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.