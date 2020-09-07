Нефть подешевела после заявления Саудовской Аравии

Обновлено: Сентябрь 07, 2020. Тэги: , ,

Нефть подешевела после заявления Саудовской Аравии

В понедельник цены на нефть упали после того, как Саудовская Аравия снизила октябрьские цены на черное золото.

Передает Investing.

В 07:00 по восточному времени (11:00 по Гринвичу) фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 1,8% до $39,07 за баррель, в то время как мировой эталонный Brent подешевел на 1,6% до $41,96 за баррель.

Saudi Aramco в минувшие выходные снизила октябрьские отпускные цены на нефть сорта Arab Light для поставки в Азию, что стало самым большим сокращением цен на крупнейшем региональном рынке, начиная с мая.

Это произошло в тот же день, когда новые данные из Китая показали, что крупнейший в мире импортер сократил в августе свои закупки нефти, воспользовавшись падением цен в начале лета для крупных закупок.

Кроме того, вторая волна COVID-19 в Европе и продолжающееся распространение вируса в Индии — двух других крупных импортерах — также оказывают давление на цены.

Нефть марки WTI упала на 7,5% на прошлой неделе, что стало ее крупнейшим недельным cнижением с июня, поскольку продленные праздничные выходные в честь Дня труда символически положили конец вялому летнему сезону поездок.

Ранее «Терминал» писал, что с 1 сентября Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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