З метою підвищення ефективності виробництва ТЕС і зниження собівартості одиниці електроенергії, ПАТ «Центренерго» продовжує пошук постачальників якісного вугілля.

Повідомляє Центренерго.

Для стабільного проходження осінньо-зимового періоду потреби компанії до кінця поточного року становлять 1 мільйон 900 тисяч тонн вугілля. З них 1,6 мільйона тонн – вугілля газової групи, 300 тисяч тонн – вугілля з низьким вмістом летких речовин.

Частину потреби на вугілля газової групи здатні забезпечити державні шахти. Та, попри значний запас вугілля газової групи на складах ТЕС – а це близько 600 тисяч тонн, питання подальшого забезпечення паливом не зняте.

Тому, продовжуючи пошук додаткових джерел постачання палива, «Центренерго» у вівторок, 8 вересня вдруге вийде на Українську енергетичну біржу. Запрошуємо потенційних партнерів взяти участь у торгах зі своїми пропозиціями.

Раніше «Термінал» писав, що Центренерго розгляне можливість приєднання шахт після їх аудиту.