РГК назвала заяву групи Нафтогаз недостовірною

Регіональна Газова Компанія назвала заяву групи Нафтогаз про те, що газопостачальні компанії РГК не розраховуються за поставлений ресурс недостовірною, оскільки компанія не працює на ринку поставок газу.

Про це йдеться в повідомленні РГК на сторінці в Facebook.

“Наголошуємо, РГК ніколи не мала будь-яких газових контрактів з «Нафтогазом» та не працює на ринку постачання газу! РГК не надавала прав на користування своїм брендом жодному постачальнику газу», – заявили в компанії.

“Тому радимо державному газовому монополісту виправити фактичні помилки у своєму релізі та здійснити всі необхідні дії для запобігання розповсюдженню недостовірної інформації”, – йдеться в повідомленні РГК.

Натомість, в РГК нагадали, що вони займаються не постачанням газу, а розподілом газу.