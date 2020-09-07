Розвиток геотермальної енергетики потребує належної уваги — Держенергоефективності

Держенергоефективності, ДІФКУ та угорська компанія планують співпрацювати у геотермальній енергетиці.
Про це повідомила пресслужба ДП.
«Попри прогрес у впровадженні «зелених» проєктів за останні кілька років, питання розвитку геотермальної енергетики потребує належної уваги. Тому для нас цінним є досвід та інвестиції країн ЄС, у т.ч. Угорщини у цій сфері», — сказав т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.
Інвестори, які планують працювати у цій сфері, зможуть реалізувати «чисту» енергію або за «зеленим» тарифом до 2030 р., або за ціною, визначеною на «зелених» аукціонах строком на 20 років.
За підсумками зустрічі т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтина Гури, директора представництва ДІФКУ у м. Львів Андрія Бориса та директора угорської компанії «Тріосан Холдінг» Олександра Кунціва укладено тристоронній Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Держенергоефективності, ДІФКУ та угорською компанією «Тріосан Холдінг».
Нагадаємо, Держенергоефективності пропонує у західних регіонах розвивати геотермальну енергетику.