Удосконалення умов державної підтримки ВДЕ покращило ситуацію з оплатою придбаної електроенергії, — Гарантований покупець

Обновлено: Сентябрь 07, 2020. Тэги: ,

Удосконалення умов державної підтримки ВДЕ покращило ситуацію з оплатою придбаної електроенергії, — Гарантований покупець

Гарантований покупець очікував, що завдяки імплементації Закону № 810-ІХ покращиться ситуація з оплатою придбаної електроенергії та розраховувало на стабілізацію в енергетиці. Попередні результати роботи у серпні свідчать про справдження прогнозів та оптимістичний тренд розвитку сектору.

Повідомляє Гарантований покупець.

Досягнуті результати:

  • Гарантований покупець продовжує здійснення планових платежів на придбану за «зеленим» тарифом електроенергії у визначені законодавством терміни;
  • підприємство значно збільшилообсяги розрахунків з виробниками ВДЕ – 100% за 20 днів серпня;
  • підприємствоактивно готується до запуску пілотного аукціону з продажу «зеленої» електроенергію за двосторонніми договорами.

Загалом з моменту набрання Законом чинності Гарантований покупець сплатив за «зеленим» тарифом 3,3 млрд грн.

Водночас, натепер залишаються невирішеними питання:

  • змін до законодавства,які дозволять провести пілотний аукціон з продажу «зеленої» електроенергію за двосторонніми договорами;
  • повної оплати НЕК «Укренерго» Послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, яку надає Гарантований покупець;
  • визначення джерел для погашення 40% заборгованості перед ВДЕ у 2020 році;
  • розробки та імплементації механізмів протидії можливим маніпуляціям на ринку електроенергії тощо.

Читайте у «Терміналі»: Гарантований покупець буде продавати електроенергію з ВДЕ на біржі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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