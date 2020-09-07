Удосконалення умов державної підтримки ВДЕ покращило ситуацію з оплатою придбаної електроенергії, — Гарантований покупець

Гарантований покупець очікував, що завдяки імплементації Закону № 810-ІХ покращиться ситуація з оплатою придбаної електроенергії та розраховувало на стабілізацію в енергетиці. Попередні результати роботи у серпні свідчать про справдження прогнозів та оптимістичний тренд розвитку сектору.
Повідомляє Гарантований покупець.
Досягнуті результати:
- Гарантований покупець продовжує здійснення планових платежів на придбану за «зеленим» тарифом електроенергії у визначені законодавством терміни;
- підприємство значно збільшилообсяги розрахунків з виробниками ВДЕ – 100% за 20 днів серпня;
- підприємствоактивно готується до запуску пілотного аукціону з продажу «зеленої» електроенергію за двосторонніми договорами.
Загалом з моменту набрання Законом чинності Гарантований покупець сплатив за «зеленим» тарифом 3,3 млрд грн.
Водночас, натепер залишаються невирішеними питання:
- змін до законодавства,які дозволять провести пілотний аукціон з продажу «зеленої» електроенергію за двосторонніми договорами;
- повної оплати НЕК «Укренерго» Послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, яку надає Гарантований покупець;
- визначення джерел для погашення 40% заборгованості перед ВДЕ у 2020 році;
- розробки та імплементації механізмів протидії можливим маніпуляціям на ринку електроенергії тощо.
Читайте у «Терміналі»: Гарантований покупець буде продавати електроенергію з ВДЕ на біржі.