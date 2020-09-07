Якість газу у серпні 2020 року по областях України

Обновлено: Сентябрь 07, 2020. Тэги: ,

Якість газу у серпні 2020 року по областях України

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у серпні 2020 року, становить 8 230 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).

Інформує Оператор ГТС України.

Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.

Паспорти та теплота згоряння. Зведення по областях України:
№ пп Паспорти фізико-хімічних показників природного газу Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3 Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3
1 Вінницька 8 254 9 141
2 Волинська 8 227 9 114
3 Дніпропетровська 8 257 9 151
4 Донецька 8 354 9 254
5 Житомирська 8 266 9 151
6 Закарпатська 8 228 9 120
7 Запорізька 8 243 9 136
8 Івано-Франківська 8 370 9 267
9 Київська 8 212 9 091
10 Кіровоградська 8 124 9 007
11 Луганська 8 216 9 097
12 Львівська 8 043 8 919
13 Миколаївська 8 204 9 092
14 Одеська 8 243 9 138
15 Полтавська 8 034 8 903
16 Рівненська 8 211 9 094
17 Сумська 8 294 9 182
18 Тернопільська 8 253 9 141
19 Харківська 8 312 9 202
20 Херсонська 8 226 9 116
21 Хмельницька 8 252 9 135
22 Черкаська 8 240 9 131
23 Чернівецька 8 279 9 173
24 Чернігівська 8 185 9 065

Раніше «Термінал» писав, що якість газу у липні була вищою за стандарт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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