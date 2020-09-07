Якість газу у серпні 2020 року по областях України

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у серпні 2020 року, становить 8 230 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).
Інформує Оператор ГТС України.
Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.
|Паспорти та теплота згоряння. Зведення по областях України:
|№ пп
|Паспорти фізико-хімічних показників природного газу
|Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3
|Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3
|1
|Вінницька
|8 254
|9 141
|2
|Волинська
|8 227
|9 114
|3
|Дніпропетровська
|8 257
|9 151
|4
|Донецька
|8 354
|9 254
|5
|Житомирська
|8 266
|9 151
|6
|Закарпатська
|8 228
|9 120
|7
|Запорізька
|8 243
|9 136
|8
|Івано-Франківська
|8 370
|9 267
|9
|Київська
|8 212
|9 091
|10
|Кіровоградська
|8 124
|9 007
|11
|Луганська
|8 216
|9 097
|12
|Львівська
|8 043
|8 919
|13
|Миколаївська
|8 204
|9 092
|14
|Одеська
|8 243
|9 138
|15
|Полтавська
|8 034
|8 903
|16
|Рівненська
|8 211
|9 094
|17
|Сумська
|8 294
|9 182
|18
|Тернопільська
|8 253
|9 141
|19
|Харківська
|8 312
|9 202
|20
|Херсонська
|8 226
|9 116
|21
|Хмельницька
|8 252
|9 135
|22
|Черкаська
|8 240
|9 131
|23
|Чернівецька
|8 279
|9 173
|24
|Чернігівська
|8 185
|9 065
Раніше «Термінал» писав, що якість газу у липні була вищою за стандарт.