2020-09-08: Мировые цены на нефть продолжили снижение

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 41,95 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,14%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,00 доллара за баррель, потеряв 1,94%.

Ранее «investing.com» писал, что цены на нефть эталонных марок в понедельник заметно снижаются на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco (SE: ) снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 мск в понедельник составляет $42,08 за баррель, что на $0,58 (1,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,23 за баррель, что на $0,54 (1,36%) ниже уровня предыдущей сессии.

Как отмечает Trading Economics, в ходе торгов оба контракта опускались до минимальной отметки за более чем два месяца: Brent — до $41,71 за баррель, WTI — до $38,75 за баррель.

Saudi Aramco сообщила в минувшие выходные, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд — на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy — на $0,9 за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель.

«Саудовская Аравия опускает цены на нефть, и это вызывает опасения, что мировой спрос является неустойчивым», — отмечают аналитики CBA. Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

«Рынок считает цены Saudi Aramco справедливыми, — говорит глава азиатских операций нефтетрейдера Vitol Group Майк Мюллер. — Есть и те, кто хотел бы более значительного снижения».

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% — максимальными темпами за три месяца, WTI — на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости в ряде стран, в том числе, в США и Индии, пишет Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.

Беспокойство инвесторов вызывает низкий уровень спроса на фоне завершения сезона автомобильных поездок в США, пишет S&P Global Platts. «День труда в США официально знаменует окончание летнего сезона автомобильных поездок, и инвесторы сталкиваются с тем фактом, что спрос был сдержанным, в то время как запасы остаются на высоком уровне», — отмечают аналитики ANZ.