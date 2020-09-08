Київобленерго змінює назву на ДТЕК Київські регіональні електромережі

За результатами загальних зборів акціонерів компанії назву ПрАТ «Київобленерго» було змінено на ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі». Перейменування компанії – це частина плану ДТЕК із трансформації Київобленерго в сучасну сервісну компанію.

Повідомляє сайт компанії.

ДТЕК Київські регіональні електромережі й надалі виконуватиме функції оператора системи розподілу електроенергії (ОСР), серед яких: забезпечення населення якісним та надійним електропостачанням; управління системою розподілу (розподільчими пунктами, трансформаторними підстанціями, лініями електропередачі); приєднання об’єктів споживачів до мереж; ремонт електричних ліній та підстанцій; встановлення лічильників електроенергії та фіксування їх показів; обслуговування клієнтів з питань пов’язаних з електропостачанням.

«ДТЕК здійснює значний внесок у трансформацію енергетики. Київська область – регіон з величезною енергетичною інфраструктурою – понад 50 тис. км мереж та більше 1 млн клієнтів. Розуміючи потреби наших клієнтів ми оновлюємось, як зовнішньо, так і внутрішньо. Щоб стати сучасною сервісною компанію та надавати якісний сервіс та послугу електропостачання ми модернізуємо інфраструктуру електромереж та інвестуємо в цифровізацію сервісів», — прокоментував генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Віталій Шайда.

Раніше «Термінал» писав, що ДТЕК першим в Україні встановлює промислову систему накопичення енергії.