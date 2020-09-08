На Ташлицькій ГАЕС завершено ремонтну кампанію

7 вересня після завершення щорічного планового ремонту до роботи став другий агрегат Ташлицької ГАЕС (входить до складу Южно-Українського енергокомплексу).
Повідомляє сайт Южно-Українського енергокомплексу.
Ремонтний процес тривав 22 доби. За цей час виконано регламентні роботи на гідрогенераторі та гідротурбіні, відновлено цілісність бетонного облицювання водоспрямовуючих тунелів.
Роботи виконано силами власного персоналу ТГАЕС та працівників підрядних організацій: ТОВ «ДніпроСГЕМ» та ТОВ «Ресурстехнобуд». Загалом у ремонті другого гідроагрегата було задіяно понад 200 фахівців.
Плановий ремонт другого агрегата завершив ремонтну кампанію 2020 року на Ташлицькій ГАЕС. Попереду у гідроенергетиків — відповідальний осінньо-зимовий період.
Раніше «Термінал» писав, що Европейский инвестбанк рассматривает возможность выделения кредита на достройку Ташлыкской ГАЭС.