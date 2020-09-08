Падение цен на нефть усилилось

Снижение цен на нефть усилилось в ходе торгов во вторник на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым.

Передает Investing.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск во вторник составляет $40,56 за баррель, что на $1,45 (3,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,56 за баррель, что на $2,21 (5,56%) ниже уровня предыдущей сессии.

Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, — завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

По словам основательницы Vanda Insights Ванданы Хари, которую цитирует S&P Global Platts, «на горизонте нет факторов, которые могли бы способствовать резкому восстановлению (нефтяных цен) после потерь за последние две недели».

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

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