Рубрика | Др. страны, Нефть

Падение цен на нефть усилилось

Обновлено: Сентябрь 08, 2020. Тэги:

Падение цен на нефть усилилось

Снижение цен на нефть усилилось в ходе торгов во вторник на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым.

Передает Investing.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск во вторник составляет $40,56 за баррель, что на $1,45 (3,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,56 за баррель, что на $2,21 (5,56%) ниже уровня предыдущей сессии.

Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, — завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

По словам основательницы Vanda Insights Ванданы Хари, которую цитирует S&P Global Platts, «на горизонте нет факторов, которые могли бы способствовать резкому восстановлению (нефтяных цен) после потерь за последние две недели».

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

Читайте в «Терминале»: Fitch понизило долгосрочные прогнозы цен на эталонные сорта нефти.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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