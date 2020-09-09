2020-09-09: Нефть Brent торгуется ниже $40 за баррель

Обновлено: Сентябрь 09, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-09-09: Нефть Brent торгуется ниже $40 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 39,52 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65%.

Так, накануне фьючерсы на нефть упали ниже 40 долларов за баррель впервые с 25 июня, на фоне признаков падения спроса, что продолжает снижать цены.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 36,48 доллара за баррель, потеряв 0,76%.

Ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 07.45 мск снижалась на 0,53%, до 39,57 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI — на 0,65%, до 36,52 доллара за баррель, передает данные торгов РИА Новости.

Цена нефти марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель впервые с июня. Эксперты связывают такую динамику с опасениями из-за возможного повторного распространения коронавируса во многих странах.

Пандемия, по данным Всемирной организации здравоохранения, затронула 27,2 млн человек, более 891 тысячи заболевших скончались. Число случаев заражения растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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