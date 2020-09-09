2020-09-09: Нефть Brent торгуется ниже $40 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 39,52 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65%.

Так, накануне фьючерсы на нефть упали ниже 40 долларов за баррель впервые с 25 июня, на фоне признаков падения спроса, что продолжает снижать цены.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 36,48 доллара за баррель, потеряв 0,76%.

Ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 07.45 мск снижалась на 0,53%, до 39,57 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI — на 0,65%, до 36,52 доллара за баррель, передает данные торгов РИА Новости.

Цена нефти марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель впервые с июня. Эксперты связывают такую динамику с опасениями из-за возможного повторного распространения коронавируса во многих странах.

Пандемия, по данным Всемирной организации здравоохранения, затронула 27,2 млн человек, более 891 тысячи заболевших скончались. Число случаев заражения растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США.