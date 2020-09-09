2020-09-09: В мелком опте снизились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро

09 сентября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.21% (-4 коп/л) до 18.73 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась — на 0.1% (-2 коп/л) до 19.70 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.80% (-14 коп/л) до 16.96 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 18.73 -0.21 -0.07 0.40 Бензин А-95 евро 19.70 -0.08 0.09 1.06 Дизельное топливо евро 16.96 -0.80 -1.89 -3.74

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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