Экспорт газа из Ирана увеличился на 88% за последние 7 лет.

Об этом заявил генеральный директор Национальной иранской газовой компании Хасан Монтазер Торбати, пишет АНГИ.

«За последние годы страна заработала $10 млрд от экспорта дизельного топлива, сжиженного нефтяного газа и топочного мазута, и этот ход продолжается», — отметил он.

Торбати сказал, что экспорт газа в Турцию, Ирак, Азербайджанскую Республику и Армению продолжается, добавив, что развитие Южного Парса и начало экспорта газа в Ирак привели к увеличению экспорта газа более чем на 88% по сравнению с 2013 годом.

Он заявил, что объем поставленного в Турцию газа в контракте составляет 30 млн. кубометров, передает Iran.ru. «Согласно контракту, экспорт газа в Ирак составляет 55 млн. кубометров», — отметил директор.

Торбати указал, что средний объем экспорта газа летом составляет 75 млн. кубометров в сутки.

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