Нафтогаз презентував стратегічні напрями для збільшення запасів вуглеводнів

Обновлено: Сентябрь 09, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз презентував стратегічні напрями для збільшення запасів вуглеводнів

Група Нафтогаз представила прем’єр-міністру України Денису Шмигалю стратегічні напрями і проекти видобутку природного газу.

Група Нафтогаз працює над збільшенням ресурсної бази за рахунок розвідки нових ділянок, отриманих на конкурсах та аукціонах, а також за рахунок розкриття потенціалу нових проєктів, пише пресслужба НАК.

«Для України власний газовидобуток має стати основою енергонезалежності. Сьогодні ми маємо безперешкодний доступ до ринку газу ЄС, що також сприяє диверсифікації джерел енергоносіїв. Але на нарадах у Президента ми неодноразово порушували питання підвищення власного видобутку. Треба провести відповідну розвідку, закінчити вже частково виконані розвідувальні плани та оперативно почати видобуток. Зі свого боку уряд докладає для цього максимум зусиль, розраховуємо також на відповідні законодавчі ініціативи народних депутатів. Впевнений, спільно нам вдасться провести необхідні роботи та швидко підвищити енергонезалежність України», — повідомив Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.

«Збільшувати видобуток власного газу потрібно, це ключова умова для енергонезалежності України. Маючи профільну освіту та працюючи багато років у видобувних компаніях, я з впевненістю можу сказати, що українські надра мають потенціал. Зокрема, глибокі горизонти вже розробляються і державною і приватними компаніями. Профільний комітет Верховної Ради готовий підтримувати перелічені ініціативи та долучатися до вирішення регуляторних питань аби стимулювати зростання українського видобутку», — прокоментував Олег Семінський, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Читайте в «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» оприлюднила річний звіт групи за 2019 рік, підготовлений у відповідності з міжнародним стандартом GRI.

 

Автор:

(Всего статей: 9036)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: