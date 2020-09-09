Нафтогаз презентував стратегічні напрями для збільшення запасів вуглеводнів

Група Нафтогаз представила прем’єр-міністру України Денису Шмигалю стратегічні напрями і проекти видобутку природного газу.

Група Нафтогаз працює над збільшенням ресурсної бази за рахунок розвідки нових ділянок, отриманих на конкурсах та аукціонах, а також за рахунок розкриття потенціалу нових проєктів, пише пресслужба НАК.

«Для України власний газовидобуток має стати основою енергонезалежності. Сьогодні ми маємо безперешкодний доступ до ринку газу ЄС, що також сприяє диверсифікації джерел енергоносіїв. Але на нарадах у Президента ми неодноразово порушували питання підвищення власного видобутку. Треба провести відповідну розвідку, закінчити вже частково виконані розвідувальні плани та оперативно почати видобуток. Зі свого боку уряд докладає для цього максимум зусиль, розраховуємо також на відповідні законодавчі ініціативи народних депутатів. Впевнений, спільно нам вдасться провести необхідні роботи та швидко підвищити енергонезалежність України», — повідомив Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.

«Збільшувати видобуток власного газу потрібно, це ключова умова для енергонезалежності України. Маючи профільну освіту та працюючи багато років у видобувних компаніях, я з впевненістю можу сказати, що українські надра мають потенціал. Зокрема, глибокі горизонти вже розробляються і державною і приватними компаніями. Профільний комітет Верховної Ради готовий підтримувати перелічені ініціативи та долучатися до вирішення регуляторних питань аби стимулювати зростання українського видобутку», — прокоментував Олег Семінський, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

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