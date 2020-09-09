НКРЭКУ снизила с 1 октября тариф ППН «Укринтерэнерго» на 34,9%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила снижение с 1 октября тарифа на услуги ГП «Укринтерэнерго», выполняющего роль поставщика «последней надежды» (ППН), на 34,9% (на 137,91 грн/МВт-ч) – до 239,28 грн/МВт-ч (без НДС). Соответствующие решение регулятор принял на заседании 9 сентября.

Передает Энергореформа.

«Установить тариф на услуги поставщика последней надежды на IV квартал 2020 года на уровне 239,28 грн/МВт-ч (без НДС)», – говорится в постановлении регулятора.

Новый тариф на услуги ППН был рассчитан на основании данных о фактических ценах на электрическую энергию на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в июле-августе.

Тариф «Укринтерэнерго» на третий квартал составлял 377,19 грн/МВт-ч без НДС.

Ранее «Терминал» писал, что споживання електроенергії у серпні 2020 року майже досягло рівня споживання минулого року.