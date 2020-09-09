Польша готова предложить ФРГ газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока 2″

Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока 2″, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Передает Прайм.

«Нужно рассмотреть разные варианты, если речь об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности»,- сказал Мюллер в эфире Польского телевидения, отвечая на вопрос о возможности замещения «Северного потока 2″ Baltic Pipe.

«Мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом. Сложно не смотреть с беспокойством на такие инициативы, как «Северный поток 2″, которые противоречат идее солидарности и энергетической безопасности», — добавил он.

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