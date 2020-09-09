Споживання електроенергії у серпні 2020 року майже досягло рівня споживання минулого року

Загалом динаміка споживання електроенергії у розрізі галузей у 2020 році чітко відображає вплив пандемії і пов’язаних з нею загальнонаціональних карантинних заходів на рівень споживання і відповідно функціонування різних галузей економіки.

Водночас, зважаючи на тенденцію до поступового наближення споживання до рівня минулорічних показників, можна прогнозувати подальше зростання споживання електроенергії, пов’язане перш за все із сезонністю (зниженням температури повітря), а також частковою адаптацією галузей економіки до роботи в умовах карантину.

Раніше «Термінал» писав, що у липні 2020 р. споживання електроенергії наблизилося до показника 2019 року.