Споживання електроенергії у серпні 2020 року майже досягло рівня споживання минулого року

За оперативними даними, споживання електроенергії в енергосистемі України у серпні практично вийшло на рівень споживання 2019 року і становить 9,364 млрд кВт∙год, що лише на 0,01% менше минулого року (9,370 млрд кВт∙год).
Повідомляє Укренерго.
З усіх груп споживачів у серпні чітке зростання споживання на 5,7% демонструє лише населення (2,643 млрд кВт∙год у серпні 2020 проти 2,501 млрд кВт∙год у серпні 2019 р.). Натомість промисловість спожила у серпні на 2,9% менше електроенергії, ніж у минулому році (4187 млрд кВт∙год проти 4312 млрд кВт∙год відповідно). Зменшення електроспоживання порівняно з серпнем 2019 р. у промисловій групі фіксується у машинобудівній галузі (-12%), металургії (-6%) та паливній галузі (-3%). Водночас зросло електроспоживання у харчовій та переробній галузі, хімічній та нафтохімічній, галузі будматеріалів та інших, які спожили електроенергії у серпні в середньому на 5% більше, ніж у минулому році.
Загалом динаміка споживання електроенергії у розрізі галузей у 2020 році чітко відображає вплив пандемії і пов’язаних з нею загальнонаціональних карантинних заходів на рівень споживання і відповідно функціонування різних галузей економіки.
Водночас, зважаючи на тенденцію до поступового наближення споживання до рівня минулорічних показників, можна прогнозувати подальше зростання споживання електроенергії, пов’язане перш за все із сезонністю (зниженням температури повітря), а також частковою адаптацією галузей економіки до роботи в умовах карантину.
Раніше «Термінал» писав, що у липні 2020 р. споживання електроенергії наблизилося до показника 2019 року.