Заборгованість контрагентів Нафтогазу в рамках роботи відповідно до положення про ПСО складає 67,3 млрд грн

Станом на 8 вересня 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 43,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 109 млн грн (0,2%).

Повідомляє Нафтогаз України.

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 6 млн грн.

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 2 млн грн (0,1%) та складає близько 3,6 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради «Київтеплоенерго» за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 10 млн грн (0,3%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 2,9 млрд грн.

Раніше «Термінал» писав, що Нафтогаз оприлюднив умови продажу газу для поставок населенню.