2020-09-10: Нефть Brent торгуется выше $40 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 40,64 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 37,82 доллара за баррель, потеряв 0,60%.

В среду цены на сырую нефть неубедительно восстановились после того, как во вторник их подорвали опасения по поводу ослабления мирового спроса, пишет «Investing.com».

К 09:15 утра по восточному времени (13:15 по Гринвичу) фьючерсы на американскую сырую выросли на 0,8% до $37,05 за баррель, в то время как международный эталонный вырос на 0,2% до $39,84, изо всех сил пытаясь выйти на ключевой уровень психологической поддержки в $40.

Аналитики заявили, что распродажа была вызвана в основном двумя факторами: с одной стороны, угрозой новых карантинных ограничений экономической деятельности в Европе, Индии и других странах из-за продолжающегося распространения коронавируса (Англия повторно ввела ограничения на общественные собрания во вторник, когда рост числа заболеваний в Европе, связанных с туризмом, положил конец наметившемуся восстановлению спроса на авиационное топливо); а с другой стороны, заметным ослаблением спроса на нефть в Китае после того, как независимые нефтеперерабатывающие предприятия страны закупили ее в беспрецедентных количествах во время обвала цен во втором квартале.

Данные китайской таможни, приведенные консалтинговой компанией Oilx.co, показывают, что по сравнению с июлем в августе импорт нефти упал в среднем на 382 тыс. баррелей в день.

Слабый китайский спрос стал основной причиной для Саудовской Аравии и — по состоянию на вторник, Объединенных Арабских Эмиратов — снизить официальные отпускные ценф для азиатского рынка в их октябрьских загрузках.

«Когда сильные ближневосточные производители готовы продавать по более низким ценам, нормально, если мировой рынок паникует и следует их примеру, — заявила аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Паола Родригес-Масиу в комментариях по электронной почте. — В результате паники вчера рынки потерпели огромные убытки, и именно поэтому сегодня утром мы видим небольшой рост».

Пол Санки из Sankey Research написал в утренней записке, что Китай летом был «китом» на рынке нефти, сродни роли Softbank — «кита» на фондовом рынке.

Однако по словам Патриции Хемсворт из Paragon Global Markets в Нью-Йорке, замедленное восстановление спроса означает, что сейчас на рынке «избыток продуктов, ожидающих выхода на рынок».

Китай — не единственный крупный импортер, спрос которого с трудом пытается восстановиться после пандемии. Согласно данным Министерства нефти, в Индии, которая в настоящее время является самой крупной «горячей точкой» глобальной пандемии, спрос на нефть в августе упал более чем на 16% по сравнению с прошлым годом.

Рынок получит обновленную информацию о балансе американского спроса и предложения нефти позже, благодаря еженедельному отчету Американского института нефти (API) о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается, что эти цифры покажут последний большой рост запасов до начала длинных выходных и Дня труда, что обычно знаменует замедление сезонного спроса.