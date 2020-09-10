Цены на нефть снижаются на ожиданиях данных о запасах в США

Цены на нефть опускаются в четверг на ожиданиях еженедельного отчета Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Сообщает Investing.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:14 мск в четверг составляет $40,37 за баррель, что на $0,42 (1,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,54 (1,42%) — до $37,51 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 3 млн баррелей, дистиллятов — на 2,3 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 6,9 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будет опубликован министерством энергетики США в четверг в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина — на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн б/с. При этом, Минэнерго снизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годы.

Ранее «Терминал» писал, что нефть подешевела после заявления Саудовской Аравии.