Рубрика | Др. страны, Нефть

Цены на нефть снижаются на ожиданиях данных о запасах в США

Обновлено: Сентябрь 10, 2020. Тэги: ,

Цены на нефть снижаются на ожиданиях данных о запасах в США

Цены на нефть опускаются в четверг на ожиданиях еженедельного отчета Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Сообщает Investing.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:14 мск в четверг составляет $40,37 за баррель, что на $0,42 (1,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,54 (1,42%) — до $37,51 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 3 млн баррелей, дистиллятов — на 2,3 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 6,9 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будет опубликован министерством энергетики США в четверг в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина — на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн б/с. При этом, Минэнерго снизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годы.

Ранее «Терминал» писал, что нефть подешевела после заявления Саудовской Аравии.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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