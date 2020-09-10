Коллектив НТЦ «Психея» поздравляет с Днем нефтяника!

Каждое второе воскресенье сентября Украина традиционно празднует День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

Коллектив НТЦ «Психея» поздравляет всех профессионалов нефтегазовой сферы. Хотим пожелать в новом «нефтяном» году большей стабильности и предсказуемости движения рынка, мудрых руководителей, содействия государства, успешного реформирования и щедрых инвестиций в модернизацию и развитие.

Мы уверены, что нефтяная, газовая и нефтеперерабатывающая промышленность и далее продолжит выполнять свою важнейшую роль в обеспечении энергией всех отраслей украинской экономики, внесет весомую лепту в энергетическую независимость нашего государства и будет содействовать реализации его потенциальных возможностей.

Коллектив научно-технического центра «Психея»



