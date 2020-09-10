Міненерго та Секретаріат Енергоспівтовариства обговорили необхідність виконання Національного плану скорочення викидів

Обновлено: Сентябрь 10, 2020. Тэги: , , ,

Міненерго та Секретаріат Енергоспівтовариства обговорили необхідність виконання Національного плану скорочення викидів

Міненерго розпочало роботу над механізмами впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), який був прийнятий Україною в 2017 р., ще до початку роботи нового ринку електричної енергії.

Повідомляє Міненерго.

Одним із першочергових завдань України в рамках виконання зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством є запровадження механізму фінансування заходів екологічної модернізації відповідно до вимог НПСВ.

Відсутність такого механізму ставить під загрозу виконання НПСВ у встановлені строки. Адже для реалізації повного обсягу передбачених документом заходів необхідно понад 4 млрд гривень.

Про це заступник Міністра енергетики  Максим Немчинов проінформував під час обговорення з Секретаріатом Енергоспівтовариства питання екологізації української енергетики та виконання європейських зобов’язань (EU4Energy Governance High-level Policy Talks on Clear Energy Development in Ukraine).

Наслідком невиконання НПСВ, відповідно до Звіту з оцінки відповідності генеруючих потужностей НЕК «Укренерго» стане дефіцит потужності в енергетичній системі через дострокове виведення з експлуатації вугільних енергоблоків. А це, у свою чергу, призведе до нестабільного енергопостачання та загрози енергетичній безпеці України.

Тому робоча група при Міненерго розпочала перегляд строків реалізації НПСВ та активно працює над механізмами фінансування будівництва пилогазоочисного обладнання на ТЕС відповідно до НПСВ.

Максим Немчинов зазначив, що НПСВ прийнято до запровадження нового ринку електричної енергії, тому його поточна редакція не відповідає ситуації, що склалася і в країні, і в енергетичному секторі.

  «Слід переглянути потребу та строки встановлення пилогазоочисного обладнання на ТЕС, у зв’язку з поступовим заміщенням теплової генерації відновлюваними джерелами енергії. Однак в середньостроковій перспективі ми не можемо розраховувати лише на ВДЕ, оскільки для сталої роботи енергосистеми з високою часткою відновлюваних джерел потрібні маневрові потужності.  Доцільно передбачити модернізацію на найбільш ефективних енергоблоках, які вже пройшли реконструкцію та яких потребуватиме енергосистема впродовж як мінімум 15-20 років. Це дозволить забезпечити потребу в маневруючих потужностях. Наразі опрацьовується три варіанти реалізації НПСВ та ведеться опрацювання варіантів механізмів фінансування. Тому ми звертаємося до Енергетичного Співтовариства з проханням щодо підтримки відтермінування реалізації НПСВ на 5 років. У будь-якому випадку виконання НПСВ залишається пріоритетним завданням для Міненерго», — зазначив Максим Немчинов.

Раніше «Термінал» писав, що ЕС защитит себя «углеродной границей» от недобросовестной конкуренции – глава Евросовета.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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