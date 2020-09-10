Відбулося перше засідання підписантів Меморандуму щодо розвитку біржі газу на базі ТБ УЕБ

3 вересня відбулося перше засідання в рамках підписаного Меморандуму між Міністерством енергетики України, ЄБРР, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та Українською енергетичною біржею щодо розвитку біржі газу в Україні на базі ТБ УЕБ.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Під час зустрічі були обговорені питання виконання подальших тактичних цілей, розглянуто покроковий план дій та надано звіт щодо поточних результатів та найближчих планів щодо запуску стандартизованого короткострокового ринку газу. Також обговорювалися питання щодо поширення напрацювань з розвитку біржі і на інші напрямки діяльності УЕБ, відкриття нових ринків пов’язаних з екологізацією.

Зустріч відкрила Ольга Буславець та виразила підтримку Міністерства щодо ініціативи співпраці з розвитку газової біржі в Україні, оскільки цей проект має всі шанси, щоб в результаті його реалізації в Україні дійсно запрацював прозорий, конкурентний і ліквідний ринок газу. Україна має величезний потенціал, щоб стати повноцінним газовим хабом для Центральної та Південно-Східної Європи. Реалізація цілей Меморандуму, у перспективі, допоможе не тільки створити в Україні повноцінний ринок природного газу, а й принесе значні вигоди для економіки країни і зростання її інвестиційної привабливості. Спільна робота за участі міжнародних партнерів є надзвичайно важливим сигналом для всього ринку і гарантією того, що проект буде реалізований згідно з європейськими стандартами.

Олексій Дубовський подякував партнерам за підтримку та зазначив, що біржа знаходиться в тісному діалозі з провідними біржами ЕС, щоб переймати кращі практики для забезпечення їх імплементації на український ринок. Наразі УЕБ проводить низку воркшопів для учасників ринку, організовано декілька робочих груп в т.ч.за участі TSO. Було озвучено і плани щодо роботи центрального контрагента на ринку газу та забезпечення повноцінного клірингу.

УЕБ вже більше десяти років працює над процесом створення інструментів для забезпечення ринкових відносин в енергетичному секторі. Весь цей час біржа декларувала свої європейські цінності і ставили за мету створення в Україні біржі європейського зразка. Хоча за цей час УЕБ вдалося досягти високих результатів і завоювати довіру ринку та органів влади, для кардинальних трансформацій не вистачало надважливого елемента – підтримки. Підписаний Меморандум не тільки виражає підтримку, а й ставить конкретні задачі для спільної злагодженої роботи.

«Меморандум для УЕБ — це, в першу чергу, відповідальність за довіру, яку ми просто зобов’язані виправдати. Зараз ми відчуваємо потужну підтримку з боку учасників газового ринку. Спільно з Оператором ГТС України працюємо в напрямку організації його виходу на короткостроковий ринок. Оператор ГТС всіляко сприяє та працює над процесом створення короткострокового ринку стандартизованих продуктів в Україні. До нас почали звертатися учасники ринку з проханням вже зараз надати їм інструмент короткострокового ринку, який дозволить їм врегулювати свої небаланси, оскільки учасники ринку знають, що технічно ми готові це забезпечити» — прокоментував зустріч Олексій Дубовський.

За результатами зустрічі сторонами було погоджено план подальших дій та окреслено вектор контрольних цілей, що мають досягатися на кожному з етапів. Українська енергетична біржа анонсувала запуск Енергетичної торгової платформи вже найближчими днями.