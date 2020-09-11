2020-09-11: Бензины в мелком опте дешевеют

11 сентября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось изменение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.37% (-7 коп/л) до 18.62 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.35% (-7 коп/л) до 19.61 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.79% (-13 коп/л) до 16.74 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.62
|-0.37
|-0.63
|-0.63
|Бензин А-95 евро
|19.61
|-0.35
|-0.33
|0.07
|Дизельное топливо евро
|16.74
|-0.79
|-2.75
|-4.49
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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