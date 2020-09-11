2020-09-11: Бензины в мелком опте дешевеют

11 сентября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось изменение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.37% (-7 коп/л) до 18.62 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.35% (-7 коп/л) до 19.61 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.79% (-13 коп/л) до 16.74 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 18.62 -0.37 -0.63 -0.63 Бензин А-95 евро 19.61 -0.35 -0.33 0.07 Дизельное топливо евро 16.74 -0.79 -2.75 -4.49

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua