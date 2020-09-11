2020-09-11: Цена Brent вновь упала ниже $40 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в пятницу утром в ходе торгов снизились в цене до 39,91 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 37,20 доллара за баррель, потеряв 0,27%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил «черный понедельник» — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу под давлением опубликованных накануне статданных о запасах в США и опасений по поводу спроса, пишет «Investing.com».

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Запасы бензина сократились на 2,95 млн баррелей, дистиллятов — на 1,68 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 3 млн баррелей, дистиллятов — на 2,3 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 6,9 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск в пятницу составляет $39,91 за баррель, что на $0,15 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,73 (1,8%).

Фьючерсы на на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляют $37,20 за баррель, что на $0,10 (0,27%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,75 (2%).

При этом фьючерсы могут продемонстрировать недельное падение второй раз подряд.

Ухудшение настроений трейдеров также связано с признаками очередного обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и тревогами по поводу вялого спроса в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.