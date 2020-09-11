2020-09-11: Черновицкая область лидирует в повышении цен на ДТ

11 сентября 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены наблюдался в Черновицкой области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Черновицкая область заняла 13-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Черниговской (21,8 грн/л), Сумской (21,91 грн/л) и Винницкой (22,51 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на ДТ в Черновицкой области за день составило 0,12 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 22,99 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Черновицкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,31 грн выше минимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 19 августа и составляла 22,68 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (21.0)

Авиас (21.0)

МАВЕКС (21.0)

ANP (21.0)

БРСМ-Нафта (21.24)

UPG (21.3)

Укр-Петроль (21.7)

AMIC (23.49)

SHELL (25.06)

ОККО (25.96)

Розничные цены на ДТ на заправках Черновицкой области колебались в диапазоне от минимальных 20,49 грн/л. до максимальных 28,0 грн/л.



