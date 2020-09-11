Чернобыльская АЭС начала перевозку отработанного ядерного топлива

Обновлено: Сентябрь 11, 2020. Тэги: , ,

Чернобыльская АЭС начала перевозку отработанного ядерного топлива

Чернобыльская АЭС начала перевозку отработанного ядерного топлива из хранилища «мокрого» типа (ХОЯТ-1) в хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2).

Об этом сообщает  пресс-служба Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.

«Сегодня в рамках проведения «горячих» испытаний в хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа ХОЯТ-2 была перевезена первая партия из 9 отработанных топливных сборок, которые накануне были загружены из хранилища «мокрого» типа ХОЯТ-1. Перевозка отработанного ядерного топлива происходит в рамках отдельного разрешения на ввод в эксплуатацию ядерной установки — хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2, которое было предоставлено Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины», — говорится в сообщении.

Введение хранилища «сухого» типа в эксплуатацию позволит надежно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет.

Как отметил и.о. генерального директора ГСП «ЧАЭС» Владимир Песков, началу «горячих» испытаний предшествовала длительная подготовительная работа как на ХОЯТ-1, так и на ХОЯТ-2.

Перевозка осуществляется специальным вагоном-контейнером, который дополнительно выполняет функцию защиты персонала от радиационного облучения. Чтобы перевезти все отработанное ядерное топливо, которое сейчас хранится в хранилище «мокрого» типа ХОЯТ-1, нужно будет около десяти лет.

«Все операции, совершаемые в ХОЯТ-2, новые, а обращение с тепловыделяющими сборками непосредственно на новом хранилище является достаточно сложным и включает резку, переупаковку, высушивание, герметизацию в специальном пенале и дальнейшее горизонтальное размещение в сухом бетонном модуле для хранения», — прокомментировали в ГАЗО.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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