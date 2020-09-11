«ГарПок» отримав можливість повністю розраховуватися з ВДЕ — Буславець

У двох декадах серпня «Гарантований покупець» вперше розрахувався з виробниками ВДЕ на 100%.

Про це на пресконференції сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«Виробники електроенергії з відновлюваних джерел за дві декади серпня отримали повну оплату, за інформацією «Гарантованого покупця», чого не було в останні місяці. Нагадаю, в окремі періоди оплата не перевищувала 5%», — сказала Буславець.

За її словами, закон про зміну умов підтримки ВДЕ дасть змогу економити 6 млрд грн щорічно, а за весь період підтримки до 2030 року буде зекономлено 2 млрд євро.

«Зменшення зеленого тарифу дало можливість споживачам уже в серпні сплачувати на 600 млн грн менше, ніж були попередні тарифи. Звичайно, за зеленим тарифом обмежений строк підтримки, але при цьому ми вдосконалили аукціонну модель підтримки», — підсумувала в.о. міністра.

Буславець анонсувала, що аукціони стартують уже наступного року.

«Зараз ми готуємося до такої моделі підтримки. Опрацьовується можливість провести роботу з міжнародними організаціями, щоб визначити квоти підтримки для ВДЕ, а також оптимальні місця для будівництва, щоб це було прийнятно для енергосистеми, щоб затрати на балансування були мінімальні. Ця робота буде покладена в основу визначення квот», — відзначила Буславець.

За її словами, станом на 2020 рік, Україна у 1,5 раза перевиконала зобов’язання, взяті із будівництва сонячних потужностей. При цьому, вітрова генерація була побудована лише на 50%.

«Це говорило про те, що треба переглянути підходи до підтримки тих чи інших технологій», — висловила думку Буславець.

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