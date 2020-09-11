«ГарПок» отримав можливість повністю розраховуватися з ВДЕ — Буславець

Обновлено: Сентябрь 11, 2020. Тэги: , ,

«ГарПок» отримав можливість повністю розраховуватися з ВДЕ — Буславець
 У двох декадах серпня «Гарантований покупець» вперше розрахувався з виробниками ВДЕ на 100%.

Про це на пресконференції сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«Виробники електроенергії з відновлюваних джерел за дві декади серпня отримали повну оплату, за інформацією «Гарантованого покупця», чого не було в останні місяці. Нагадаю, в окремі періоди оплата не перевищувала 5%», — сказала Буславець.

За її словами, закон про зміну умов підтримки ВДЕ дасть змогу економити 6 млрд грн щорічно, а за весь період підтримки до 2030 року буде зекономлено 2 млрд євро.

«Зменшення зеленого тарифу дало можливість споживачам уже в серпні сплачувати на 600 млн грн менше, ніж були попередні тарифи. Звичайно, за зеленим тарифом обмежений строк підтримки, але при цьому ми вдосконалили аукціонну модель підтримки», — підсумувала в.о. міністра.

Буславець анонсувала, що аукціони стартують уже наступного року.

«Зараз ми готуємося до такої моделі підтримки. Опрацьовується можливість провести роботу з міжнародними організаціями, щоб визначити квоти підтримки для ВДЕ, а також оптимальні місця для будівництва, щоб це було прийнятно для енергосистеми, щоб затрати на балансування були мінімальні. Ця робота буде покладена в основу визначення квот», — відзначила Буславець.

За її словами, станом на 2020 рік, Україна у 1,5 раза перевиконала зобов’язання, взяті із будівництва сонячних потужностей. При цьому, вітрова генерація була побудована лише на 50%.

«Це говорило про те, що треба переглянути підходи до підтримки тих чи інших технологій», — висловила думку Буславець.

Читайте також в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої державним підприємством «Гарантований покупець» у липні 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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