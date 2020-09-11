Міненерго шукатиме нові джерела фінансування будівництва двох енергоблоків ХАЕС

Обновлено: Сентябрь 11, 2020. Тэги: , ,

Міненерго шукатиме нові джерела фінансування будівництва двох енергоблоків ХАЕС

Міністерство енергетики не планує реалізовувати проект «Енергетичний міст».

Про це на пресконференції сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«Проект «Енергетичний міст» можна було б реалізувати ще 3 роки тому і він мав би сенс та певні переваги. На сьогоднішній день ми як країна визначили пріоритетом повну технічну синхронізацію з європейськими енергосистемами і виконуємо план, який було затверджено для цього. Тож ми уже взагалі не розглядаємо можливість реалізації цього проекту», — відзначила Буславець.

За її словами, оскільки раніше «Енергетичний міст» розглядався як джерело фінансування будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, то тепер міністерство шукає можливість знайти інші шляхи інвестування для розширення потужностей ХАЕС.

Як повідомлялося, відповідно до проекту «Енергомосту», енергоблок №2 Хмельницької АЕС має бути виведений із об’єднаної енергосистеми України та підключений безпосередньо на експорт до країн ЄС. Самим “енергомостом” слугуватиме 450-кілометрова лінія електропередач напругою 750 кВ, яка пов’язує Хмельницьку АЕС з підстанцією Виделка, що біля міста Жешув у Польщі. Хоч вона не працює ще з початку 1990-х, у “Енергоатомі” запевняють, що до наших днів лінія збереглася без розривів і значних пошкоджень. Щоб ввести її у експлуатацію, знадобиться до 18-ти місяців.

Раніше «Термінал» писав, Міністерство енергетики та вугільної промисловості прийняло до розгляду заявку компанії Ukraine Power Bridge Company Limited, яка представляє інтереси консорціуму польської Polenergia, американської Westinghouse та французької EdF, для участі у конкурсі з вибору приватного партнера для ДП «НАЕК «Енергоатом» у проекті «Енергетичний міст «Україна-ЄС».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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