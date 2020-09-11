Міненерго шукатиме нові джерела фінансування будівництва двох енергоблоків ХАЕС

Міністерство енергетики не планує реалізовувати проект «Енергетичний міст».



Про це на пресконференції сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«Проект «Енергетичний міст» можна було б реалізувати ще 3 роки тому і він мав би сенс та певні переваги. На сьогоднішній день ми як країна визначили пріоритетом повну технічну синхронізацію з європейськими енергосистемами і виконуємо план, який було затверджено для цього. Тож ми уже взагалі не розглядаємо можливість реалізації цього проекту», — відзначила Буславець.

За її словами, оскільки раніше «Енергетичний міст» розглядався як джерело фінансування будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, то тепер міністерство шукає можливість знайти інші шляхи інвестування для розширення потужностей ХАЕС.

Як повідомлялося, відповідно до проекту «Енергомосту», енергоблок №2 Хмельницької АЕС має бути виведений із об’єднаної енергосистеми України та підключений безпосередньо на експорт до країн ЄС. Самим “енергомостом” слугуватиме 450-кілометрова лінія електропередач напругою 750 кВ, яка пов’язує Хмельницьку АЕС з підстанцією Виделка, що біля міста Жешув у Польщі. Хоч вона не працює ще з початку 1990-х, у “Енергоатомі” запевняють, що до наших днів лінія збереглася без розривів і значних пошкоджень. Щоб ввести її у експлуатацію, знадобиться до 18-ти місяців.

Раніше «Термінал» писав, Міністерство енергетики та вугільної промисловості прийняло до розгляду заявку компанії Ukraine Power Bridge Company Limited, яка представляє інтереси консорціуму польської Polenergia, американської Westinghouse та французької EdF, для участі у конкурсі з вибору приватного партнера для ДП «НАЕК «Енергоатом» у проекті «Енергетичний міст «Україна-ЄС».