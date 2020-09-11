Міненерго впроваджує План скорочення викидів від великих спалювальних установок

Міненерго розпочало роботу над механізмами впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), який був прийнятий Україною в 2017 р., ще до початку роботи нового ринку електричної енергії.



Про це пише пресслужба Міненерго.

Одним із першочергових завдань України в рамках виконання зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством є запровадження механізму фінансування заходів екологічної модернізації відповідно до вимог НПСВ.

Відсутність такого механізму ставить під загрозу виконання НПСВ у встановлені строки. Адже для реалізації повного обсягу передбачених документом заходів необхідно понад 4 млрд гривень.

Про це заступник Міністра енергетики Максим Немчинов проінформував під час обговорення з Секретаріатом Енергоспівтовариства питання екологізації української енергетики та виконання європейських зобов’язань (EU4Energy Governance High-level Policy Talks on Clear Energy Development in Ukraine).

Наслідком невиконання НПСВ, відповідно до Звіту з оцінки відповідності генеруючих потужностей НЕК «Укренерго» стане дефіцит потужності в енергетичній системі через дострокове виведення з експлуатації вугільних енергоблоків. А це, у свою чергу, призведе до нестабільного енергопостачання та загрози енергетичній безпеці України.

Тому робоча група при Міненерго розпочала перегляд строків реалізації НПСВ та активно працює над механізмами фінансування будівництва пилогазоочисного обладнання на ТЕС відповідно до НПСВ.

Максим Немчинов зазначив, що НПСВ прийнято до запровадження нового ринку електричної енергії, тому його поточна редакція не відповідає ситуації, що склалася і в країні, і в енергетичному секторі.

«Слід переглянути потребу та строки встановлення пилогазоочисного обладнання на ТЕС, у зв’язку з поступовим заміщенням теплової генерації відновлюваними джерелами енергії. Однак в середньостроковій перспективі ми не можемо розраховувати лише на ВДЕ, оскільки для сталої роботи енергосистеми з високою часткою відновлюваних джерел потрібні маневрові потужності. Доцільно передбачити модернізацію на найбільш ефективних енергоблоках, які вже пройшли реконструкцію та яких потребуватиме енергосистема впродовж як мінімум 15-20 років. Це дозволить забезпечити потребу в маневруючих потужностях. Наразі опрацьовується три варіанти реалізації НПСВ та ведеться опрацювання варіантів механізмів фінансування. Тому ми звертаємося до Енергетичного Співтовариства з проханням щодо підтримки відтермінування реалізації НПСВ на 5 років. У будь-якому випадку виконання НПСВ залишається пріоритетним завданням для Міненерго», — зазначив Максим Немчинов.

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