Шахтерские профсоюзы обратились к уполномоченному по правам человека

Обновлено: Сентябрь 11, 2020. Тэги: , ,

Шахтерские профсоюзы обратились к уполномоченному по правам человека

Конфедерация свободных профсоюзов Украины обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по поводу ситуации на шахтах в Кривом Роге, где несколько дней продолжается подземная забастовка.

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил об этом в Фейсбуке, выложив в ее адрес письмо.

«Из-за гуманитарной ситуации — без пяти минут катастрофы на шахтах Криворожского железорудного комбината, обратился к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. Прошу уважаемую Людмилу Денисову обратить внимание на ситуацию и способствовать прекращению нарушения конституционных прав шахтеров», — отметил Волынец.

В письме он акцентирует на том, что для шахтеров, которые больше восьми суток находятся под землей, это пребывание в нечеловеческих условиях — «на большой глубине, в темноте, среди повышенной влажности, грибков и плесени. Такие условия являются угрозой как для здоровья, так и жизни людей».

Также Волынец отмечает, что работники других шахт Кривого Рога и Украины поддерживают своих коллег в требованиях повышения зарплат, улучшения условий труда, возвращении льгот и пресечения нарушений трудового законодательства.

«К огромнейшему сожалению, ни руководство предприятий, ни власть имущие до сих пор не предложили механизмов, которые позволили бы максимально быстро и эффективно решить накопившиеся на предприятиях проблемы. Люди обозлены и готовы к более радикальным действиям», — отмечает Волынец в письме.

Автор:

(Всего статей: 9047)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: