Шахтерские профсоюзы обратились к уполномоченному по правам человека

Конфедерация свободных профсоюзов Украины обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по поводу ситуации на шахтах в Кривом Роге, где несколько дней продолжается подземная забастовка.



Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил об этом в Фейсбуке, выложив в ее адрес письмо.

«Из-за гуманитарной ситуации — без пяти минут катастрофы на шахтах Криворожского железорудного комбината, обратился к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. Прошу уважаемую Людмилу Денисову обратить внимание на ситуацию и способствовать прекращению нарушения конституционных прав шахтеров», — отметил Волынец.

В письме он акцентирует на том, что для шахтеров, которые больше восьми суток находятся под землей, это пребывание в нечеловеческих условиях — «на большой глубине, в темноте, среди повышенной влажности, грибков и плесени. Такие условия являются угрозой как для здоровья, так и жизни людей».

Также Волынец отмечает, что работники других шахт Кривого Рога и Украины поддерживают своих коллег в требованиях повышения зарплат, улучшения условий труда, возвращении льгот и пресечения нарушений трудового законодательства.

«К огромнейшему сожалению, ни руководство предприятий, ни власть имущие до сих пор не предложили механизмов, которые позволили бы максимально быстро и эффективно решить накопившиеся на предприятиях проблемы. Люди обозлены и готовы к более радикальным действиям», — отмечает Волынец в письме.