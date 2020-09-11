Україна та Фінляндія розглядають можливості розширення співпраці у сфері енергоефективності та декарбонізації

Обновлено: Сентябрь 11, 2020. Тэги: , , , , , ,

Україна та Фінляндія розглядають можливості розширення співпраці у сфері енергоефективності та декарбонізації

Здобутки та шляхи подальшої співпраці України та Фінляндії – ключова тема наради, яку обговорили заступник Міністра енергетики з питань євроінтеграції Ярослав Демченков, т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура, Посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, представники Міненерго, МЗС Фінляндії та НЕФКО.

Повідомляє Держенергоефективності.

Співпраця України та Фінляндії була започаткована у 2017 р. після укладання Меморандуму про взаєморозуміння у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики між Держенергоефективності та МЗС Фінляндії.

У рамках виконання Меморандуму створено Фінсько-український трастовий фонд. Фонд надає технічну допомогу українським органам місцевого самоврядування та представникам бізнесу у розробці якісних техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) та реалізації показових проєктів. На сьогодні Фондом розглянуто понад 120 проєктних пропозицій та підтримано 25 заявок.

Серед можливих напрямів співробітництва розглядаються наступні:

  • створення Фонду зелених інвестицій GIF UA

Розробка концепції створення Фонду зелених інвестицій GIF UA (Green Investment Fund UA) покладе початок запуску ще одного дієвого фінансового механізму підтримки енергоефективних та «зелених» проєктів.

  • підвищення енергоефективності медичних закладів України

«У непрості часи пандемії та карантину особливо гостро стоять питання надійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури МОЗ. За результатами переговорів із МОЗ, Держенергоефективності вже отримало перелік потенційних енергоефективних проєктів у закладах охорони здоров’я. Звертаємось до фінських партнерів з проханням розглянути шляхи підтримки реалізації таких проєктів в рамках роботи НЕФКО та Фонду», — прокоментував К.Гура.

Раніше «Термінал» писав, що Україна продовжує участь у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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