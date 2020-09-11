Українськими газосховищами можуть зацікавитися країни Тримор’я – голова PGNiG

Українські газосховища на заході України в майбутньому могли б використовувати країни ініціативи Трьох морів після створення спільного ринку газу. Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив голова правління польської державної нафтогазової компанії PGNiG Єжи Квєцінський.

Передає Укрінформ.

За його словами українські сховища газу досить потужні, вони значно більші, ніж потребує Польща. Тому, на думку Квєцінського, у майбутньому вони могли б слугувати не лише для Польщі, а й для багатьох інших країн ініціативи Трьох морів, якби їм вдалося б створити спільний газовий ринок.

Керівник PGNiG додав, що цього ринку наразі немає, оскільки велике газове сполучення між Польщею й Словаччиною лише будується.

Раніше «Термінал» писав, що планы по добыче сланцевого газа в Польше провалились — PGNiG.