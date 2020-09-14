2020-09-14: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 39,96 доллара за баррель.



Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,33%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 37,57 доллара за баррель, прибавив 0,64%.

«Investing.com» сообщает, что цены на нефть поднимаются в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели.

В минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, вновь приостановили операции из-за приближения очередного урагана, что может привести к временному снижению поставок из региона, отмечают эксперты AxiCorp.

Тем временем, Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал «вновь открыть» энергетический сектор Ливии, пишет .

Британская нефтекомпания BP (LON: ) полагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса. Наиболее оптимистичный сценарий, рассматриваемый в докладе BP, предполагает, что мировой спрос на нефть будет не более чем «ровным» в следующие два десятилетия, поскольку мировой энергетический сектор постепенно уходит от использования ископаемого топлива.

В центре внимания нефтяного рынка по-прежнему остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг — заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Blomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:29 мск в понедельник составляет $39,92 за баррель, что на $0,09 (0,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,23 (0,6%).

Цена фьючерсов на на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,50 за баррель, что на $0,17 (0,46%) выше уровня предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подросли на $0,03 (0,08%).

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI — на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США