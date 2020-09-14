Дания поддержала остановку строительства «Северного потока-2″

Обновлено: Сентябрь 14, 2020. Тэги: , ,

Дания поддержала остановку строительства «Северного потока-2″

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала заявления властей Германии о возможной остановке строительства газопровода «Северный поток-2″.
Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

Также Фредериксен призвала восстановить международную дискуссию по этому вопросу.

«Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому я думаю, что будет хорошо, если мы сможем возобновить дискуссию об этом», — заявила она.

«Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа», — заявила премьер-министр Дании Премьер Дании также добавила, что всегда выступала против проекта.

В прошлом году Дания стала последней страной, которая дала согласие на прохождение трубопровода через ее воды — за несколько месяцев до прихода Фредериксен в правительство.

Читайте в «Терминале» еще, решение по «Северному потоку 2″ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального пока не принято, оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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