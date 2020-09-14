Дания поддержала остановку строительства «Северного потока-2″

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала заявления властей Германии о возможной остановке строительства газопровода «Северный поток-2″.

Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

Также Фредериксен призвала восстановить международную дискуссию по этому вопросу.

«Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому я думаю, что будет хорошо, если мы сможем возобновить дискуссию об этом», — заявила она.

«Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа», — заявила премьер-министр Дании Премьер Дании также добавила, что всегда выступала против проекта.

В прошлом году Дания стала последней страной, которая дала согласие на прохождение трубопровода через ее воды — за несколько месяцев до прихода Фредериксен в правительство.

Читайте в «Терминале» еще, решение по «Северному потоку 2″ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального пока не принято, оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.