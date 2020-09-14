Експорт електроенергії скоротився на чверть за 8 місяців — Укренерго

Обновлено: Сентябрь 14, 2020. Тэги: , ,

Експорт електроенергії скоротився на чверть за 8 місяців — Укренерго

Експорт електроенергії у січні — серпні становив 2,98 млрд кВт-год., що на 26% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це пише пресслужба Укренерго.

«Експорт електроенергії за 8 місяців 2020 року перевищив імпорт в 1,6 раза і становив 2,98 млрд кВт-год., демонструючи подальшу тенденцію до зростання. Водночас, порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальний експорт електроенергії поки що залишається на 26% нижчим від показників минулого року (за 8 місяців 2019 року – 4,032 млрд кВт-год.)», — ідеться у повідомленні.

У серпні, порівняно з липнем, експорт електроенергії зріс в 1,3 раза — до 171,4 млн кВт-год.

Найбільшу частку в загальному експорті має Польща – 66%. У серпні експорт до Польщі становив 113,47 млн кВт-год. і був практично на рівні липневих показників.

Зростання експорту у серпні відбулося в Угорщину – у 3,7 раза (до 16,54 млн кВт-год.), Білорусь – у 2,9 раза (до 34,9 млн кВт-год.) та Румунію – в 1,6 раза (до 5,8 млн кВт-год.). Частка експорту у Білорусь при цьому зросла до 20,4%.

Постачання електроенергії у Словаччину в серпні скоротилося на 35% — до 680 тис. кВт-год., однак, як зауважили в Укренерго, це суттєво не вплинуло на загальну тенденцію зростання експорту.

«Тенденцію до зростання обсягів експорту та імпорту електроенергії можна пояснити активізацією зовнішніх ринків електроенергії, поступовим зростанням споживання та адаптацією економік країн до роботи в умовах карантину», — вважають в Укренерго.

Автор:

(Всего статей: 9056)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: