Энергоатом обсудил с корейской КНNP перспективы строительства в Украине новых энергоблоков

В пятницу, 11 сентября 2020 года, рабочая группа ГП «НАЭК «Энергоатом» во главе с врио президента Компании Петром Котиным и вице-президентами Германом Галущенко и Хартмутом Якобом провела видеоконференцию с группой представителей компании Korea Hydro & Nuclear Power (КHNP) под руководством исполнительного вице-президента Сан Дон Кима и директора департамента по новым ядерно-энергетических проектам Йонг Су Кима.

Сообщает Энергоатом.

Во время видеоконференции представители двух компаний обсудили перспективные проекты Энергоатома и в первую очередь – возведение новых энергоблоков на площадках украинских АЭС. Корейская сторона выразила заинтересованность в строительстве энергоблока с реактором APR-1400 на Ровенской АЭС, где уже выполнена часть подготовительных работ по обоснованию выбора площадки.

Стороны также рассмотрели состав совместных рабочих групп по направлениям сотрудничества. В ходе конференции обсудили вопросы финансирования и локализации производства основных компонентов реакторной установки в Украине.

Ранее «Терминал» писал, что Энергоатом будет наращивать сотрудничество с Westinghouse.