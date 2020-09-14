Expert Petroleum збільшуватиме видобуток на виснажених родовищах Нафтогазу у Західній Україні

Обновлено: Сентябрь 14, 2020. Тэги: , , ,

Expert Petroleum збільшуватиме видобуток на виснажених родовищах Нафтогазу у Західній Україні

Міжнародна компанія Expert Petroleum з 1 жовтня розпочне роботу з нарощення видобутку на 13-ти виснажених газових родовищах у Львівській області. Ці родовища передає йому у тимчасове управління Група Нафтогаз за умови інвестування щонайменше 1 млрд грн і нарощення видобутку на 300 млн куб. м впродовж 5-ти років.

Інформує Укргазвидобування.

АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз, 11 вересня 2020 року підписало фінальний пакет документів з Expert Petroleum щодо співпраці на умовах підвищення видобутку (product enhancement contract – PEC). Це дає можливість міжнародній компанії розпочати операційну діяльність на родовищах Нафтогазу уже з 1 жовтня 2020 року.

З моменту початку співпраці у квітні 2020 року представники Expert Petroleum провели виробничі та екологічні аудити промислових потужностей, узгодили план робіт та сформували штат співробітників для нового оператора родовищ – ТОВ «Експерт Петролеум Україна». Його основу склали співробітники Стрийського підрозділу, які перейшли із Укргазвидобування.

«Згідно з умовами PEC, весь видобутий газ залишається на балансі Нафтогазу, а активи компанії передаються партнеру винятково у тимчасове управління на час дії контракту. Виробничі плани на переданих родовищах затверджуються управлінським комітетом, який на 100 % складається з представників Нафтогазу. Таким чином, інтереси нашої компанії максимально захищені. Їм віддано безумовний пріоритет», – повідомив Олександр Романюк, директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування».

За умовами договору Expert Petroleum планує інвестувати близько 1 млрд грн в 13 виснажених родовищ на території Львівської області. Це дасть змогу збільшити видобуток газу на понад 300 млн м3 впродовж наступних 5 років.

Раніше «Термінал» писав, що «Укргазвидобування» взяло 52 млн євро у ЄБРР під державні гарантії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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