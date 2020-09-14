Expert Petroleum збільшуватиме видобуток на виснажених родовищах Нафтогазу у Західній Україні

Міжнародна компанія Expert Petroleum з 1 жовтня розпочне роботу з нарощення видобутку на 13-ти виснажених газових родовищах у Львівській області. Ці родовища передає йому у тимчасове управління Група Нафтогаз за умови інвестування щонайменше 1 млрд грн і нарощення видобутку на 300 млн куб. м впродовж 5-ти років.

Інформує Укргазвидобування.

АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз, 11 вересня 2020 року підписало фінальний пакет документів з Expert Petroleum щодо співпраці на умовах підвищення видобутку (product enhancement contract – PEC). Це дає можливість міжнародній компанії розпочати операційну діяльність на родовищах Нафтогазу уже з 1 жовтня 2020 року.

З моменту початку співпраці у квітні 2020 року представники Expert Petroleum провели виробничі та екологічні аудити промислових потужностей, узгодили план робіт та сформували штат співробітників для нового оператора родовищ – ТОВ «Експерт Петролеум Україна». Його основу склали співробітники Стрийського підрозділу, які перейшли із Укргазвидобування.

«Згідно з умовами PEC, весь видобутий газ залишається на балансі Нафтогазу, а активи компанії передаються партнеру винятково у тимчасове управління на час дії контракту. Виробничі плани на переданих родовищах затверджуються управлінським комітетом, який на 100 % складається з представників Нафтогазу. Таким чином, інтереси нашої компанії максимально захищені. Їм віддано безумовний пріоритет», – повідомив Олександр Романюк, директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування».

За умовами договору Expert Petroleum планує інвестувати близько 1 млрд грн в 13 виснажених родовищ на території Львівської області. Це дасть змогу збільшити видобуток газу на понад 300 млн м3 впродовж наступних 5 років.

Раніше «Термінал» писав, що «Укргазвидобування» взяло 52 млн євро у ЄБРР під державні гарантії.