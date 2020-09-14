ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти снова снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году и теперь ждет его сокращения на 9,46 миллиона баррелей в сутки к прошлогоднему уровню до 90,23 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе ОПЕК.

Передает Рейтер.

В августе ОПЕК ждала сокращения спроса в 2020 году на 9,06 миллиона баррелей в сутки до 90,63 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз спроса был понижен из-за более слабого, чем ожидалось ранее, восстановления потребления в Азии, в большей степени — в Индии.

ОПЕК прогнозирует, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 6,62 миллиона баррелей в сутки до 96,86 миллиона баррелей в сутки. В августе картель ждал роста спроса на 7 миллионов баррелей в сутки до 97,63 миллиона баррелей в сутки.

Помимо дальнейшего возможного негативного влияния на рынок пандемии COVID-19 ОПЕК в прогнозе на 2021 год учитывает риск замедления в восстановлении спроса в Азии.

ОПЕК снизила ожидания спроса на нефть в третьем квартале текущего года до 91,45 миллиона баррелей в сутки с прежних оценок в 92,10 миллиона баррелей в сутки, в четвертом — до 95,08 миллиона баррелей в сутки с 95,83 миллиона баррелей в сутки.

В среднем в 2019 году мировой спрос на нефть составлял 99,69 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК ожидает, что добыча жидких углеводородов стран вне ОПЕК в 2020 году упадет на 2,7 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении до 62,5 миллиона баррелей в сутки.

Текущий прогноз был пересмотрен в сторону увеличения на 0,36 миллиона баррелей в сутки на фоне более быстрого, чем ожидалось, роста производства в США в июне, когда страна прибавила в добыче жидких углеводородов 1 миллион баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. Помимо США восстановление производства сырья происходит в Канаде и Латинской Америке, сообщила ОПЕК.

ОПЕК не приводит прогноз собственной добычи нефти в 2020 году, но отмечает, что в августе добыча 13 стран-участниц картеля выросла на 0,76 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем до 24,05 миллиона баррелей в сутки.

Основной рост пришелся на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Анголу.

В 2019 году картель ОПЕК добывал 29,34 миллиона баррелей в сутки, по итогам первого квартала этого года — 28,28 миллиона баррелей в сутки, второго квартала — 25,61 миллиона баррелей в сутки, следует из данных организации.

При этом ОПЕК прогнозирует падение добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом до 10,3 миллиона баррелей в сутки.

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