«Центрэнерго» рассчитывает купить на бирже 100 тыс. тонн угля

«Центрэнерго» 15 сентября выйдет на биржу для закупки 100 тыс. тонн угля (марки Г(Г1), Г(Г2), ГЖП, ДГ) по стартовой цене 1,36 тыс. грн/тонна (без НДС), с поставкой в сентябре-октябре.

Об этом пишет пресс-служба Центрэнерго.

Предыдущие аукционы генкомпании с аналогичными параметрами, назначенные на 2 и 8 сентября, интерес у поставщиков не вызвали.

В пресс-службе «Центрэнерго» отмечают, что на складах компании накоплено свыше 600 тыс. тонн угля. В то же время для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2020/21 гг. компания нуждается в 1 млн тонн угля марок А и П, из которых около 300 тыс. тонн — в этом году. В то же время уголь этих марок на подконтрольной Украине территории не добывается и может быть только импортирован.

Читайте в «Терминале», ПАО «Центрэнерго» вновь призвало правительство и Министерство энергетики оказать содействие в привлечении компанией кредитного финансирования госбанков.