Міненерго ініціює зміну правил аукціонів для держгенерації

Міністерство енергетики виступає за нові принципи формування пакетів лотів, які НАЕК «Енергоатом» та інші державні генерації виставляють на аукціони для продажу за двосторонніми договорами, щоб уникнути заниження ціни.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

«НАЕК «Енергоатом» 11 вересня на аукціоні об’єднав лоти в пакет 1000 МВт, що призвело до обмеження конкуренції, а держпідприємство продало електроенергію за цінами, нижчими від ринкових. Міністерство не може допустити подібної політики держкомпанії», — пояснюється в релізі необхідність змін.

Міненерго зазначає, що 15 вересня проведе засідання аукціонного комітету, на якому ініціюватиме нові правила проведення торгів, щоб забезпечити достатню конкуренцію на торгах (і, відповідно, більш високу ціну) і одночасно можливість продавати в достатніх обсягах, щоб уникнути небалансів.

Як повідомлялося, «Енергоатом-Трейдинг» 11 вересня на торгах продав ТОВ «Юнайтед Енерджі» 1,465 млн МВт-год електроенергії базового навантаження з поставкою в жовтні-листопаді за ціною 1,12 грн кВт-чт (без ПДВ), тоді як на ринку на добу вперед (РСВ) ціна становить близько 1,5 грн за кВт-год.

Практику продажів «Енергоатому» розкритикував глава комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус. За його словами, за останні місяці НАЕК продавав частину своєї електроенергії на аукціонах великими лотами феросплавним заводам, «Юнайтед Енерджі» (група Приват) і Д.Трейдінгу (група ДТЕК) за ціною 1,05 грн — 1,14 грн за кВт-годину , тоді як на РСВ ціна зросла за місяць на 25% — до близько 1,5 грн за кВт-год.

Герус додав, що одночасно «Енергоатом» на торгах на РСВ останні три дні продає лише 2-11% виставлених обсягів, а решта його заявок в результаті реалізується на балансуючому ринку за ціною 0,8 грн за кВт-годину.

«Фактично такий трейдинг просто допомагає формувати високу ціну, якою користуються інші (переважно приватні) компанії-продавці електроенергії», — вважає глава профільного комітету.