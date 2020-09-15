Мировой спрос на нефть, вероятно, никогда не вернется к уровням до пандемии — ВР

Обновлено: Сентябрь 15, 2020. Тэги: , ,

Мировой спрос на нефть, вероятно, никогда не вернется к уровням до пандемии — ВР

Мировой спрос на нефть, вероятно, достиг своего пика в 2019 году и уже никогда не вернется на уровни до пандемии COVID-19.

Об этом говорится в новом Прогнозе развития мировой энергетики до 2050 года, подготовленном компанией BP, пишет АНГИ.

Компания рассматривает три сценария развития глобальной энергетики: сценарий быстрого энергоперехода к низкоуглеродной энергетике (Rapid), сценарий безуглеродной энергетики (Net Zero) и сценарий развития отрасли по традиционной модели (Business-as-usual).

При этом в целом спрос на энергоносители вырастет на 10% в первом и втором сценариях и примерно на 25% в третьем.

Среди углеводородов лучшие перспективы у газа: спрос на него в сценарии быстрого энергоперехода к 2050 году практически не изменится по сравнению с текущими уровнями и вырастет примерно на 35% в сценарии развития по традиционной модели. При этом в безуглеродном сценарии он упадет примерно на 40%. Потребление угля значительно снизится во всех трех случаях, особенно в сценариях быстрого энергоперехода и безуглеродной энергетики, которые предполагают падение более чем на 80% в 2050 году.

Спрос на возобновляемые источники энергии (включая ветровую, солнечную, геотермальную и биоэнергетику, но исключая гидроэнергетику) увеличится более чем в 10 раз как в сценарии быстрого энергоперехода, так и в безуглеродном сценарии, при этом их доля в энергобалансе вырастет с 5% в 2018 году до более 40% к 2050 году в первом случае и почти 60% во втором. В консервативном сценарии рост спроса на ВИЭ менее выражен, но на нее тем не менее придется около 90% прироста спроса на энергоресурсы в течение следующих 30 лет, отмечает BP.

«Терминал» ранее писал,фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 39,58 доллара за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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