Український газовий форум пройде у жовтні

Цього року Український газовий форум — Східноєвропейське газове партнерство проведуть спільний онлайн захід 27-28 жовтня.
Повідомляє Українська енергетична біржа.
Під час заходу будуть розглянуті ринки природного газу не лише України, але й країн, з якими торгівля газом має зрости протягом найближчих років. Як і раніше, на Форумі будуть обговорюватися основні питання останніх 12 місяців у секторах видобутку, транспортування, переробки та торгівлі природнім газом. Вітчизняні та закордонні експерти також братимуть участь в обговоренні майбутнього опалювального сезону, геополітики природного газу та газів, до використання яких останнім часом прикута все більша увага світового співтовариства — водню та біометану.
Раніше «Термінал» писав, що відбулося перше засідання підписантів Меморандуму щодо розвитку біржі газу на базі ТБ УЕБ.