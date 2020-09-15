В Австрии не видят связи между отравлением Навального и «Северным потоком-2″

Обновлено: Сентябрь 15, 2020. Тэги: , ,

В Австрии не видят связи между отравлением Навального и «Северным потоком-2″

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен не считает, что ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального может повлиять на строительство «Северного потока-2″. По его словам, «Северный поток-2″ — это коммерческий проект. Об этом Ван дер Беллен заявил во время брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Передает РБК-Украина.

«Покушение на Навального не может пройти без комментариев. Я лично не вижу связи между «Северным потоком-2″ и случаем с Навальным. «Северный поток-2″ — это вопрос абсолютно коммерческий… Я думаю, что такой тип экономически-политических вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне», — сказал австрийский президент.

Также он добавил, что Австрия поддерживала санкции против России за аннексию Крыма, однако сейчас ситуация является запутанной.

«Мы знаем, что на него (Навального — ред.) было совершено покушение. Но кто именно это сделал нам неизвестно», — резюмировал Ван дер Беллен.

Ранее «Терминал» писал, что Меркель заявила, что решение по «Северному потоку — 2″ будет европейским.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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