В Австрии не видят связи между отравлением Навального и «Северным потоком-2″

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен не считает, что ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального может повлиять на строительство «Северного потока-2″. По его словам, «Северный поток-2″ — это коммерческий проект. Об этом Ван дер Беллен заявил во время брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Передает РБК-Украина.

«Покушение на Навального не может пройти без комментариев. Я лично не вижу связи между «Северным потоком-2″ и случаем с Навальным. «Северный поток-2″ — это вопрос абсолютно коммерческий… Я думаю, что такой тип экономически-политических вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне», — сказал австрийский президент.

Также он добавил, что Австрия поддерживала санкции против России за аннексию Крыма, однако сейчас ситуация является запутанной.

«Мы знаем, что на него (Навального — ред.) было совершено покушение. Но кто именно это сделал нам неизвестно», — резюмировал Ван дер Беллен.

Ранее «Терминал» писал, что Меркель заявила, что решение по «Северному потоку — 2″ будет европейским.