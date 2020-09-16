2020-09-16: На АЗС немного снизились цены

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 сентября 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.17% (-4.0 коп/л) до 22.04 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 23.74 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.11% (-3.0 коп/л) до 23.08 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 сентября 2020 г. подешевел на 0.27% (-3.0 коп/л) до 11.95 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.3%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 22.04 17.00 -0.17 -0.19 Бензин А-95 евро 23.74 17.50 -0.07 -0.08 Дизельное топливо Евро 23.08 17.50 -0.11 -0.09 Сжиженный газ 11.95 10.60 -0.27 -0.50

Для справки:

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